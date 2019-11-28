Париж, , 01:39 — REGNUM Франция может ввести санкции против Ирана за невыполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления перед депутатами Национального собрания страны.

Он заявил, что Иран продолжает систематически нарушать ядерную сделку и каждые два месяца увеличивает производство урана. В то же время все предпринятые попытки по урегулированию, по его мнению, не привели к прогрессу.

«Сегодня мы задаемся вопросом… о применении механизма по урегулированию разногласий, предусмотренного этим договором», — добавил Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Соединенные Штаты отменили исключение из санкций по Ирану, действовавшего в отношении ядерного объекта в Фордо. На эту меру Вашингтон решился после того, как Тегеран возобновил работы по обогащению урана на этом объекте.

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