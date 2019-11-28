Москва, , 01:32 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия») посоветовал Украине найти взаимный интерес в контракте на транзит российского газа в Евросоюз, передаёт 27 ноября RT.

По словам депутата, пути решения проблемы должны быть выработаны сторонами совместно.

«Если они будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит», — сказал Ананских.

Он добавил, что «Газпром» уже предложил льготные условия на транзит газа, а дальнейшее обсуждение должно строиться вокруг коммерческих условий, которые интересуют обе стороны.

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Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил о двух позициях, от которых Киев не отступится при заключении газового контракта: документ должен быть подписан по европейским правилам и на долгосрочную перспективу.

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