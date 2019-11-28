Сараево, , 09:41 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович выступил с речью в здании итальянского Сената на церемонии открытия форума на высшем уровне на тему «Свобода от насилия: мир, безопасность и предотвращение конфликтов в повестке дня устойчивого развития 2030», пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 27 ноября.

В преддверии начала мероприятия Шефик Джаферович встретился с президентом Сената Республики Италия Элизабет Кастелати.

Шефик Джаферович поблагодарил Международный центр «Низами Ганджави» и итальянскую сторону за организацию этого форума, который, по его словам, является хорошей возможностью обмена мнениями и опытом по общим проблемам.

«Чтобы динамично развиваться, мировое сообщество должно знать, к чему стремиться, оно должны иметь цель. Мы все знаем, как трудно достичь согласия по долгосрочным целям в рамках одного сообщества, особенно когда речь идет о международном, глобальном сообществе. Именно поэтому «Повестка дня устойчивого развития 2030 года» представляет собой уникальный документ в истории Организации Объединенных Наций. Никогда ранее представители всех государств мира не достигали договоренностей ни по одному из видений устойчивого развития, которое могло бы иметь универсальное применение», — отметил Шефик Джаферович.

Он добавил, что одной из семнадцати основных целей является «Повестка дня 2030», и что «существует фундаментальная связь между миром и устойчивым развитием: устойчивое развитие не может быть достигнуто без мира».