Исламабад, , 09:40 — REGNUM 27 ноября министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что в правительстве был достигнут «полный политический консенсус» по поводу продления срока полномочий начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фавад Чаудхри подчеркнул в интервью, что если судам будет позволено вмешиваться в вопросы национальной безопасности, это «разрушит баланс системы». В вопросе о праве премьер-министра продлевать срок полномочий главы военных министр сослался на примеры США и России, где, по его мнению, президенты обладают аналогичными полномочиями.

Напомним, что срок полномочий генерала Баджвы истекает 28 ноября, когда на должность должен заступить другой генерал. В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан продлил срок полномочий генерала Баджвы еще на три года, однако 26 ноября Верховный суд приостановил его решение.