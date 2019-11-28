Загреб, , 09:42 — REGNUM Кандидат в президенты Хорватии Мирослав Шкоро заявил, что он уже собрал достаточное количество подписей для выдвижения кандидатуры в первый же день, и что он представит на рассмотрение все подписи в соответствии с законом, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 27 ноября.

«Я передам их на рассмотрение тогда, когда это предусмотрено законом», — заявил Мирослав Шкоро и подчеркнул, что в первый день он собрал 10 000 подписей.

«Мы уважаем закон, и я уже вчера, чего я не ожидал, смог собрать необходимое число подписей в городе Задр. Это здорово, и всё прошло замечательно», — заявил Шкоро журналистам после обхода агитационных точек для сбора подписей в поддержку его кандидатуры на площади Петра Прерадовича. Когда его спросили, как он прокомментирует то, что президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович все чаще встречается с эмигрантами, и будут ли их голоса иметь решающее значение, Шкоро ответил, что он сам находился в эмиграции с 1985 года по 1986 год, и однажды он даже жил и работал с эмигрантами. «Выборы — это наилучший показатель доверия, который определят наши избиратели в эмиграции», — заявил он.