Париж, , 09:37 — REGNUM На фоне публикации новой информации о задержаниях уйгуров в Синьцзяне, министерство иностранных дел Франции призвало власти КНР прекратить задержания и отпустить заключенных.

27 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал, как сообщает газета Le Monde, китайские власти прекратить «необоснованные массовые задержания уйгуров и закрыть лагеря, в которых содержатся заключенные».

«Мы пристально следим за ситуацией в регионе и призываем власти КНР закрыть центры профессиональной подготовки, в которых содержатся боле миллиона человек», — заявил в выступлении в Национальной Ассамблее Франции Жан-Ив Ле Дриан. Министр иностранных дел Франции также подчеркнул необходимость визита на территорию Синьцзяна Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также международных экспертов.

Ранее на этой неделе в Интернет попали материалы о жестоких условиях содержания уйгур в «центрах профессиональной подготовки». Правительство КНР объявило все эти свидетельства «выдумками противников Китая», подчеркивая, что в «центрах» проходят мероприятия по борьбе с исламской радикализацией населения Синьцзяна.