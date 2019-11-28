Париж, , 00:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Газета утверждает, что 23 октября Макрон отправил в Россию письмо, в котором выразил заинтересованность в предложении России. По его словам, вопрос об отказе от размещения РСМД в Европе должен быть рассмотрен и в двустороннем, и в многостороннем формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент России Владимир Путин направил в ряд государств, включая членов НАТО, письмо с предложением ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что предложение российского лидера «не встретило понимания».

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