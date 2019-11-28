Копенгаген, , 01:01 — REGNUM Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северного потока-2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны. Об этом сообщает пресс-служба Датского энергетического агентства (DEA).

При этом оператор должен выполнить соответствующие условия.

Напомним, 27 ноября истек срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод по территории Дании. Украинские власти, которые ранее заявляли о том, что будут оспаривать решение Копенгагена, так и не смогли ничего предоставить.

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