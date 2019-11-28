Париж, , 09:35 — REGNUM Поскольку Иран не останавливает деятельность по обогащению урана в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий, Франция пригрозила поднять вопрос в ООН о повторном введении санкций в отношении Ирана.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 27 ноября заявил, как сообщает газета Le Figaro, о том, что Франция в соответствии с положением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может поднять вопрос о восстановлении санкций ООН в отношении Ирана.

«Каждые два месяца появляются свидетельства о нарушении Ираном СВПД, поэтому вопрос о начале действия механизма по урегулированию ситуации, который указан в договоре, стоит очень остро», — заявил министр иностранных дел Франции во время выступления в Национальной Ассамблее Франции.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан между Ираном и группой государств 5+1 в 2015 году. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН), а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения определенных пунктов СВПД.