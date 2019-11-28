Исламабад, , 09:33 — REGNUM 27 ноября на главной верфи пакистанского города Карачи (провинция Синд) на воду был спущен новый скоростной ракетный корабль, построенный на заводах страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, на церемонии спуска корабля на воду присутствовала министр военной промышленности Пакистана Мухтарма Заида Джалаль. По словам министра, спуск на воду современного многоцелевого ракетного корабля — это еще один шаг к самообеспечению в области вооружения.

Министр подчеркнула, что создание новых судоверфей (проект министерства военной промышленности) не только усилит обороноспособность страны, но и будет способствовать экономическому развитию Пакистана.