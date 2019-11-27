Минск, , 23:59 — REGNUM Украина и республики Донбасса ведут переговоры о новом обмене удерживаемыми лицами. Об этом сообщил 27 ноября спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам консультаций трёхсторонней контактной группы в Минске.

По его словам, стороны в настоящее время ведут «очень серьёзную работу» по данному вопросу, и обмен пленным был одной из основных тем в ходе сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы.

«Я убежден, что стороны хотят обмена. И я надеюсь, что он состоится в обозримом будущем», — сказал Сайдик.

Напомним, ранее сегодня омбудсмен ДНРДарья Морозова сообщила, что Донецк призвал Киев осуществить новый масштабный обмен пленными до Нового года.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ДНР призвали Киев провести масштабный обмен пленными до Нового года