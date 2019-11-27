Берлин, 27 ноября 2019, 23:58 — REGNUM Доля Германии в бюджете НАТО станет равной доле Соединённых Штатов в 2021 г., сообщает 27 ноября DPA.
По данным источников агентства, к этому времени доля Германии в бюджете НАТО поднимется с нынешних 14,8% до 16,35%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона решила сократить свою долю взносов в бюджет НАТО: их вклад теперь будет составлять порядка 16%.
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