Берлин, , 23:58 — REGNUM Доля Германии в бюджете НАТО станет равной доле Соединённых Штатов в 2021 г., сообщает 27 ноября DPA.

По данным источников агентства, к этому времени доля Германии в бюджете НАТО поднимется с нынешних 14,8% до 16,35%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона решила сократить свою долю взносов в бюджет НАТО: их вклад теперь будет составлять порядка 16%.

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