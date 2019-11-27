Киев, , 23:54 — REGNUM Ущерб, нанесённый Россией трём кораблям, отданным Киеву через год после их задержания за нарушение границы РФ, оценивается в сумму не менее $2,3 млн, заявил 27 ноября заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

По его словам, теперь эти катера и буксир изучает «комплексная комиссия» ВМС Украины.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался, что с кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года, пропали унитазы.

Теперь, пояснил Игорь Лоссовский, эти корабли «нельзя использовать по назначению».

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений руководства ВМС Украины о «пропавших унитазах» ФСБ России опубликовала видеозапись процесса передачи кораблей украинским представителям. На кадрах видны стоящие на местах сантехнические приборы, взволновавшие командующего ВМС Украины.

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