Сараево, , 09:31 — REGNUM Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич заявил на встрече с официальными лицами из Государственного департамента США в Вашингтоне, что в Европейском союзе применяются двойные стандарты в отношении нелегальных мигрантов, и обвинил страну-члена ЕС, не упомянув её названия, в «угнетении» мигрантов, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 27 ноября.

Желько Комшич во время длительного визита в США встретился с должностными лицами Государственного департамента во главе с Филиппом Рикером, помощником госсекретаря США, ответственного за Европу, и провёл беседу с заместителем директора Совета национальной безопасности США Джоном Эратом, который также занимается европейскими вопросами.

В заявлении перед представителями администрации США, которое было передано СМИ пресс-службой Желько Комшича в Сараево, говорится, что «одна из стран Европейского союза постоянно нарушает основные права человека посредством жестоких мер по отношению к мигрантам».