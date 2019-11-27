Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Взносы в бюджет НАТО планируют уменьшить нынешние американские власти, передаёт 27 ноября CNN.

По данным источника телеканала, американская доля в натовском бюджете сократится с 22% до 16%. Освободившиеся таким образом деньги Вашингтон решил потратить на безопасность на европейской территории, в том числе в Грузии, а также на Украине.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не раз упрекал НАТО в том, что оно «сидит на шее» у Вашингтона, который платит больше всех.

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