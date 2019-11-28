Загреб, , 09:26 — REGNUM Хорватия, будучи председателем ЕС в первой половине следующего года, будет выступать за то, чтобы страны Юго-Восточной Европы продолжали свой путь к членству в Европейском союзе, поскольку она считает, что это важно для их развития, мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в хорватском парламенте, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 27 ноября.

Пленкович представил парламенту доклад о заседании Европейского совета, проходившем 17 и 18 октября в Брюсселе, где европейские лидеры обсудили новую институциональную структуру Европейского союза, процесс расширения, Брексит, новый семилетний бюджет ЕС, изменение климата и Турцию. Европейский совет не принял решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, хотя Европейская комиссия дала им зеленый свет, потому что против этого выступили Франция, Нидерланды и Дания.

Президент Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовали это как историческую ошибку. «Европа показала, что у нее нет стратегического видения», — заявил Андрей Пленкович, который также считает, что они упустили прекрасную возможность.