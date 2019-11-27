Багдад, , 23:33 — REGNUM О поджоге иранского консульства в городе Эн-Наджаф (Ирак) сообщает 27 ноября Al Arabiya.

Уточняется, что здание подожжено участниками массовых протестов, по которым полицией был открыт огонь.

Число пострадавших уточняется. Как сообщается, в городе введён комендантский час.

Напомним, массовые протесты в Ираке начались 1 октября 2019 г. Поводом стали распространённые в соцсетях призывы добиться от властей усиления борьбы с коррупцией. Протестующими выдвигаются экономические, социальные и политические требования.

Протесты подавляются полицией с применением слезоточивого газа и боевых патронов.

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