Курган, 28 ноября 2019, 00:04 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков провёл 27 ноября первый прямой эфир на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Общение главы региона началось в 17:00 по местному времени (15:00 мск), продлилось 80 минут и к полуночи запись он-лайн трансляции собрала более 50 тысяч просмотров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Жители региона после общения с губернатором Шумковым заметили, что были даны чёткие и достаточно полные ответы на их вопросы.
Вадим Шумков согласился с этим мнением.
В пресс-службе главы Зауралья подчеркнули, что при подготовке эфира Вадиму Шумкову поступило более 3 000 обращений, и 75% вопросов относятся к компетенции глав городов, районов и сельских поселений.
Это свидетельствует о том, коммуникация между населением и муниципальными органами власти не всегда эффективна. Губернатор Зауралья поручил главам муниципальных образований разобраться и подготовить ответы на все поступившие вопросы. Аналогичные поручения даны и региональным ведомствам.
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