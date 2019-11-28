Курган, , 00:04 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков провёл 27 ноября первый прямой эфир на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Общение главы региона началось в 17:00 по местному времени (15:00 мск), продлилось 80 минут и к полуночи запись он-лайн трансляции собрала более 50 тысяч просмотров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители региона после общения с губернатором Шумковым заметили, что были даны чёткие и достаточно полные ответы на их вопросы.

«Курганская область «разгрузила» Путина», — так оценили пользователи общение с главой региона.

Вадим Шумков согласился с этим мнением.

«Когда мы высылаем ролики о том, что в каком-то муниципальном образовании нет воды и загружаем повестку президента страны… Он очень загруженный. Человек занимается мировой политикой, решением огромного клубка проблем, а там, поверьте, такие проблемы, нам с вами и не снились. Когда пишут президенту, что нет воды в муниципальном образовании, а там на самом деле двухходовка: создали МУП, туда загрузили своих друзей и перепродаём воду в два раза дороже, чем она достаётся от источника… Это неправильно. И при этом люди, которые этот МУП создавали, снимают ролик, показывая президенту, что нет воды. Когда у человека спрашиваю, зачем он это делает, слышу в ответ, что он провел 12 сходов и 11 дум. Как объяснить человеку, что населению не нужны сходы и думы — нужна вода по сходной стоимости. Каждый должен заниматься своим делом», — ответил Шумков на меткое выражение.

В пресс-службе главы Зауралья подчеркнули, что при подготовке эфира Вадиму Шумкову поступило более 3 000 обращений, и 75% вопросов относятся к компетенции глав городов, районов и сельских поселений.

Это свидетельствует о том, коммуникация между населением и муниципальными органами власти не всегда эффективна. Губернатор Зауралья поручил главам муниципальных образований разобраться и подготовить ответы на все поступившие вопросы. Аналогичные поручения даны и региональным ведомствам.

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