Душанбе, , 23:31 — REGNUM Для проведения в новом учебном году, начинающемся 1 декабря 2019 года, занятий по боевой подготовке на 201-й российской военной базе в Таджикистане военные подготовили к работе свыше 1000 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Все виды находящейся на вооружении базы военной техники — бронетанковая, автомобильная, авиационная — прошли соответствующие процедуры по обслуживанию, включающие замену различных масел, смазок, а также технических жидкостей. Была проверена работоспособность агрегатов. Повышенное внимание военнослужащие уделили проверке электрических систем вооружения, техники.

В пресс-службе ЦВО отметили, что в автопарках с боевыми машинами и на аэродроме Гиссар расположились более 10 пунктов техобслуживания спецтехники и 15 ремонтных бригад, которые могут провести необходимые работы по обслуживания военной техники даже в полевых условиях.