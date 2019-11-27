Душанбе, , 23:22 — REGNUM Подготовкой 1 тысячи младших специалистов для минобороны Таджикистана в 2020 году будут заниматься военные инструкторы 201-й российской военной базы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Учебно-тренировочные комплексы полигонов Ляур и Самбули станут тренировочной площадкой для обучения таджикистанских военных таким специальностям, как механик-водитель и оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчик и командир самоходного орудия 2С1 «Гвоздика», бронетранспортера БТР-80, боевой машины пехоты БМП-2, а также разведчик, гранатомётчик. Всего 15 специальностей.

Обучение завершится квалификационными экзаменами: контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатомётов. После их успешной сдачи военнослужащие получат необходимые удостоверения и смогут поучаствовать в совместных учениях вооруженных сил России и Таджикистана, которые будут проходить в новом учебном году.

Напомним, что подобная подготовка военных проходит в Таджикистане с 2015 года и прописана в соглашении о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан, по которому 201-я российская военная база будет находится на территории страны до 2042 года.