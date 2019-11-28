Тегеран, , 09:32 — REGNUM Председатель Исламской комиссии по правам человека Великобритании Масуд Шаджзаде заявил, что экономические санкции США против Ирана являются примером несправедливости в мировом сообществе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Активист назвал США «угнетателями, парализующими жизнь обычных людей в других государствах». По мнению Масуда Шаджзаде, санкции должны быть инструментом принуждения к соблюдению норм международного права, однако в руках Вашингтона они являются оружием против неугодных режимов. «Экономические санкции — издевательства хуже любой войны», — заявил правозащитник.

Он напомнил о том, что из-за санкционного давления США на Ирак погибли более 500 000 детей. «Когда бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт спросили, являются ли полмиллиона детских жизней справедливой ценой за санкции она ответила: это сложный выбор, но результат окупает издержки. Сейчас в Иране дети точно так же гибнут из-за нехватки лекарств», — отметил Масуд Шадзаде.