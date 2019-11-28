Тегеран, , 09:30 — REGNUM Министр промышленности, торговли и шахт Ирана Реза Рахмани заявил, что Иран будет по максимуму прекращать импорт товаров, качественный аналог которых существует на территории Исламской Республики. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, импортозамещение является эффективным способом борьбы с безработицей и инфляцией. Он отметил, что в случае, если министерство промышленности, торговли и шахт удостоверится в том, что импортируемый товар имеет качественный аналог иранского производства, то его поставки на территорию ИРИ будут запрещены. «Наша цель — в ближайшие два года удвоить свой экспорт в 15 соседних стран, чтобы достичь показателя в 48 млрд долларов», — подчеркнул министр.

Напомним, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил 2019 год Годом иранского производителя. В январе Меджлис исламского совета (парламент) Ирана принял законопроект, запретивший рекламу иностранной продукции, имеющей иранский аналог.