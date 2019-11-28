Сантьяго, , 09:24 — REGNUM Французская полиция отказалась консультировать чилийских коллег по вопросам поддержания общественного правопорядка. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«На данный момент мы не сотрудничаем с чилийскими властями в области консультаций по обеспечению общественного порядка, и все подобные проекты, которые были запланированы, приостановлены», — обозначил представитель французской полиции.

Ранее правительство Себастьяна Пиньеры заявило, что английская, испанская и французская полиция оказывают чилийским карабинерам консультативную помощь в поддержании общественного порядка.

За 40 дней массовых протестов в Чили погибло 23 человека, более 2 тысяч получили ранения.