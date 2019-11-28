Тегеран, , 09:24 — REGNUM Директор Портовой организации Ирана Мохаммад Растад, выступая на 31-м форуме Международной морской организации в Лондоне, заявил, что антииранские меры Вашингтона являются грубым нарушением Конвенции по морскому праву 1982 года. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«Соединенные Штаты угрожают Международной морской организации и другим странам мира прекратить сотрудничество с судоходными компаниями Ирана», — заявил чиновник. Он также отметил, что действия Вашингтона противоречат принципам свободной торговли, равенства и духу независимости Международной морской организации.

Мохаммад Растад призвал Вашингтон пересмотреть свое отношение к морскому праву и прекратить дискриминацию государств, несогласных с его политикой.