Мехико, , 23:13 — REGNUM О том, что Интерпол ведёт сбор сведений о нём, сообщил журналистам 27 ноября бывший боливийский президент Эво Моралес.

Бывший глава Боливии пояснил, что Интерпол выписал «синее уведомление» в отношении него: оно позволяет международной полиции собирать о Моралесе дополнительную информацию как о человеке, находящемся под подозрением в нарушении закона.

Напомним, Моралес, который ушёл в отставку под давлением США, получил политическое убежище в Мексике, где он находится с 12 ноября вместе со своей дочерью и бывшим боливийским вице-президентом Альваро Гарсиа Линера.

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Нынешние проамериканские власти Боливии обвинили Моралеса в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам.

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