Тегеран, , 09:23 — REGNUM Министерство энергетики Ирана опубликовало доклад, согласно которому с 2009 по 2019 год производство электроэнергии на возобновляемых источниках составило более 4,4 миллиарда киловатт-часов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Возобновляемые источники энергии позволили сократить потребление ископаемого топлива на 1,25 млрд кубометров и воды на 968 миллионов литров. Помимо этого, благодаря возобновляемой энергетике Иран выбросил на 3 миллиона тонн парниковых газов меньше.

В докладе отмечается, что Иран с более, чем 300 солнечными днями в году, обладает значительным потенциалом развития солнечной энергетики. Страна вырабатывает 80% электроэнергии на ТЭС. При этом из 82 000 МВт, производимых, в стране за год, на солнечную энергетику приходится лишь 680 МВт.