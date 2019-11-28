Тегеран, , 09:21 — REGNUM Председатель торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Голамхоссейн Шафей заявил, что по новому соглашению с Сирийской арабской республикой иранские компании должны будут создать на ее территории более 30 000 единиц жилья. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что «Иран надеется восстановить Сирию, увидев мир и стабильность в этой стране». Он подчеркнул, что иранский частный сектор готов играть ключевую роль в восстановлении сирийской территории, и для этого три года назад Торгово-промышленная, горнодобывающая и сельскохозяйственная палата Исламской республики создала Специальный штаб по восстановлению Сирии.

Голамхоссейн Шафей заявил, что за последние три года Иран и Сирия многократно производили обмен делегациями экономистов для того, чтобы определить направления сотрудничества в послевоенное время. Подписание нового двустороннего соглашения и начало деятельности иранских компаний в арабской республике является качественно новым этапом развития двусторонних отношений.