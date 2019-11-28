Мехико, , 09:20 — REGNUM Президент Боливии в изгнании Эво Моралес осудил новые власти южноамериканской страны за то, что все акты насилия, повлекшие гибель в общей сумме порядка 30 человек за последние 10 дней, остались безнаказанными. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«До сих пор ни одного задержанного», — возмутился Моралес в ходе пресс-конференции в Мехико.

Политик также отметил, что в Боливии вспыхнула идеологическая и политическая война, поскольку «правые не простили ни ему, ни его команде колоссального экономического роста, достигнутого за годы правления «Движения к социализму».

«Я бы хотел заявить прессе, что Интерпол разыскивает меня по Южной Америке за преступления, которых я не совершал», — обозначил Эво.