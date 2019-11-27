Киев, , 22:42 — REGNUM Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Пристайко «Позвольте мне объясниться в ваших терминах, Apple. Представьте, вы кричите, что ваши идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время кому-то наплевать на вашу боль. Вот что мы чувствуем, когда вы называете Крым российской землей».

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Напомним, Пристайко среагировал на решение Apple отображать в своих приложениях Крым как российскую территорию. В России это решение приветствовали, отметив, что оно, очевидно, вызвано нежеланием корпорации потерять российский рынок.

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