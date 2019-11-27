Киев, 27 ноября 2019, 22:42 — REGNUM Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
Читайте также: Apple отчиталась о корректном отображении Крыма в сервисах
Напомним, Пристайко среагировал на решение Apple отображать в своих приложениях Крым как российскую территорию. В России это решение приветствовали, отметив, что оно, очевидно, вызвано нежеланием корпорации потерять российский рынок.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме видят стремление Apple продолжать бизнес в России