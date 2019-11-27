Приштина, , 22:43 — REGNUM 27 ноября были утверждены новые результаты парламентских выборов в Косово, полученные после пересчета голосов с почти полутора тысяч избирательных участков и аннулирования голосов граждан Косово, голосовавших в Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сразу после утверждения результатов посол Великобритании в Косово Николас Аббот опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook следующее заявление:

«Я рад видеть, что глава ЦИК Валдете Дака утвердила окончательные результаты парламентских выборов 6 октября. После многих задержек, апелляций и пересчётов, новоизбранный парламент Косово должен теперь скорее собраться, чтобы сформировать новое правительство в возможно короткие сроки».

Согласно окончательным результатам выборов, партия «Движение за самоопределение» получила 26,27% голосов, Демократическая лига Косово — 24,548%, Демократическая партия Косово — 21,234%, коалиция Альянса за будущее Косово и Социал-демократической партии получила 11,515%, Сербский список — 6,402%, коалиция трех малых партий получила 5,002%.

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