Хмеймим, Сирия, , 22:35 — REGNUM Российские военные провели очередное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии, сообщил 27 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Патрулирование проводится в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября, напомнил начальник Центра.

Наземное патрулирование осуществляется силами военной полиции и вертолётов армейской авиации.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Каджла в провинции Ракка, Кобани — Марвах, Аджами — Авшария, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес — Эль-Хура — Метрас — Квайрес», — сообщил Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов приграничной зоны севера Сирии патрулирование проводится совместно с турецкими пограничниками.

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