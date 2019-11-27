Анкара, , 22:40 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу на собрании в Штабе внутренних войск в Бештепе заявил: «Вы лучшие, и самые сильные внутренние войска в истории нашей страны. Вы подняли планку очень высоко. Вы лучшие с точки зрения технического потенциала, кадров и оперативного опыта. Вы должны стать теми, кто выметет Рабочую партию Курдистана из гор».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу добавил: «За три года около 600 террористов при убеждении своих семей сдались на милость правосудия. В нашей тщательной работе мы использовали научные методы и продуманными шагами изрешетили психологический настрой террористов. Вместе со всеми политическими возможностями Рабочей партии Курдистана, связями в муниципалитетах, с поддержкой Европы и США, при благосклонном отношении главной нашей оппозиционной партии, сложилось так, что в горы террористы смогли забрать 111 человек, а сдалось их 233 человека, то есть, в два раза больше».

Министр добавил: «В пределах наших границ осталось гораздо меньше 500 террористов. В 2020 году мы используем все наши силы, возможности и ресурсы для того, чтобы обнулить и эти 500».