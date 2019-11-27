Москва, 27 ноября 2019, 22:18 — REGNUM Последней надеждой Киева на помехи для «Северного потока — 2» являются американские санкции, написал 27 ноября член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя информацию о том, что 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать «Северный поток — 2», выданное Датским энергетическим агентством, Пушков заявил:
«Прогноз оправдался: Киев не стал — или не успел — оспорить решение Дании по «Северному потоку — 2».
Напомним, Украина заявляла, что будет оспаривать решение Копенгагена по разрешению на прокладывание маршрута «Северного потока — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм.
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