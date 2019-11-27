Ла-Пас, , 22:39 — REGNUM Главный соперник Эво Моралеса на выборах 20 октября, правый политик Карлос Меса первым заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Вместе с Месой на предстоящие выборы баллотируется ещё один экс-кандидат в президенты — Чи Хён Чунг. Оба политика выдвигаются от тех же партий, что и на последних выборах — Меса от «Гражданского общества», а Чунг от Христианско-демократической партии.

Дата самих выборов ещё не определена, однако Верховный избирательный трибунал уже обозначил, что до 20 января голосование однозначно не состоится.