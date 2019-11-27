Белград, , 22:37 — REGNUM Министр обороны Александр Вулин и посол Российской Федерации в Белграде Александр Боцан-Харченко возложили венки к памятникам красноармейцев на мемориале освободителей Белграда и приняли участие в торжественной передаче фрагмента земли с солдатской могилы, который будет доставлен в Российскую Федерацию в рамках акции «Путь памяти», пишет сербское новостное агентство RTS 27 ноября.

После церемонии Александр Вулин отметил, что Сербия, возглавляемая президентом Александром Вучичем, — это Сербия, которая помнит, Сербия, которая не собирается фальсифицировать историю и которая всегда выступает за мир во всём мире.

«Подобно тому, как президент Александр Вучич никоим образом не позволил Сербии принять участие в антироссийских санкциях или в антирусской истерии, ни он, ни наше государство никогда не позволят переписать историю, чтобы забыть тех, кто освободил нас, кто участвовал с нами в освобождении этого города и этой страны, тех, кто спас весь мир от величайшего зла современной цивилизации — фашизма», — заявил министр обороны Сербии.

«И мы никогда не будем участвовать в переписывании и искажении истории. Мы никогда не допустим позорное приравнивание Красной Армии к гитлеровским войскам, и мы никогда не позволим себе забыть, кто совершил зверские преступления, и кто освободил Европу», — подчеркнул Александр Вулин.