Королевство Бельгия, , 22:03 — REGNUM Поддержка суверенитета Грузии — это не только заявление, но и основа нашей повседневной работы на местах. Об этом 27 ноября заявила пленарном заседании Европарламента верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Темой пленарной сессии стало «Восточное партнерство». Могерини заявила, что «Восточное партнерство» является самой важной программой в ЕС. По словам верховного представителя, эта программа всегда была ориентирована на людей, а не на геополитику.

Могерини отметила ухудшение ситуации на границе Грузии и Южной Осетии и риски задержки реформ в Грузии.

«В последние месяцы ситуация с безопасностью в Грузии вдоль административной границы с Южной Осетией ухудшилась. Вот почему мы наращиваем нашу миссию на местах. Грузия является близким и надежным партнером. Вот почему мы не закрываем глаза, когда видим риски, точно так же, как мы сегодня видим риск отставания реформ в сфере верховенства закона в Грузии», — сказала Федерика Могерини.