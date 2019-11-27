Донецк, , 21:57 — REGNUM ДНР и представители Киева начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса, сообщила 27 ноября журналистам министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

По её словам, 27 ноября представители сторон обменялись мнениями о поправках принятого Киевом закона об особом статусе Донбасса, а также обсудили вопросы соотношения «формулы Штайнмайера» с этими документами.

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон», — сообщила Наталья Никонорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает закон об особом статусе Донбасса «краеугольным» вопросом урегулирования вооружённого конфликта.

Напомним, 9 декабря в Париже должен состояться саммит Украина — Германия — Франция — Россия в «нормандском формате».

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