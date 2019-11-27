Ашхабад, , 21:38 — REGNUM Делегация Туркмении во главе с председателем торгово-промышленной палаты Довлетгелди Реджеповым приняла участие в туркмено-бахрейнском бизнес-форуме, проходящем сегодня, 27 ноября, в Манаме. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Открывая заседание, председатель торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Насс отметил высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и добавил, что существует огромный потенциал для взаимодействия в таких отраслях как транспорт, инновационные технологии, портовая инфраструктура и градостроительство.

В ходе мероприятия представители туркменских и бахрейнских компаний обсудили новые направлений и механизмы делового сотрудничества и обговорили перспективы партнерства в сфере пищевой индустрии, текстильной промышленности, финансов и туризма.