Стокгольм, , 22:35 — REGNUM По словам Мартина Одаля, члена партии Центра, работа такого важного государственного учреждения, как Служба занятости, нуждается в поддержке со стороны правительства. Он также отметил необходимость ее сохранения в сельской местности, где жители Швеции наиболее остро ощущают проблему безработицы. Об этом 27 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Правительство Швеции, возглавляемое Социал-Демократами, и сотрудничающие с ним другие политические партии намерены прекратить закрытие офисов Службы занятости и вновь открыть представительства в сельской местности.

«У Службы занятости Швеции была стратегия прекратить оказывать помощь жителям деревень. Однако маленькие офисы в сельской местности очень важны», — заявил представитель партии Центра Мартин Эдаль.

Ранее члены Левой партии заявили о возможном вынесении вотума недоверия министру труда Швеции Еве Нордмарк, если правительство не сможет принять соответствующие меры для урегулирования кризиса на рынке труда.