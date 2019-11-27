Москва, , 21:26 — REGNUM Опыт налаживания отношенией Россией с НАТО и странами Европы можно считать провальным. Об этом 27 ноября заявил политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демуринна круглом столе «Россия — образ будущего. Внешняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«НАТО: всё новое не работает вообще! Попытки установления партнёрства, сотрудничества, заключения каких-то документов… Каков итог? Мы согласились на продвижение зоны контроля НАТО и деятельности НАТО в направлении центральной России, в направлении нашей столицы. И за это якобы получили какие-то гарантии, которые никак и ни в чём не работают», — заявил Демурин.

«Европейский Союз: сколько было отдано экономически и геополитически за то, чтобы иметь какой-то там новый политический договор. За то, чтобы иметь соглашение о безвизовом режиме, за то, чтобы просто евросоюзовцы согласились хотя бы просто писать какие-то документы про общее пространство. С кем общее пространство? Общее пространство культуры, общее правовое пространство, общее экономическое пространство… Как это всё работает, мы на разных примерах видим», — указал он.

Ценой вопроса стали серьёзные экономические интересы России, отметил эксперт

«Ведь за это были отданы очень важные вещи и в частности — в Прибалтике! Когда расширялся Евросоюз, сколько раз были закрыты глаза на наши экономические интересы, та же целые списки были! И вроде бы эти озабоченности должны быть учтены, но учтены они не были», — пояснил Демурин.

«Всё упорно продолжаем искать неких симпатизантов России — эти хорошо относятся, с этими какие-то особые отношения… Во Франции сменили их один за одним, то Саркози был, то теперь Макрон на эту роль претендует. Они разыгрывают карту России ради своих амбиций. Но мы-то сколько раз прокалывались на этом? Всё впустую!» — добавил он.