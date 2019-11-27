* талибов — запрещённая в России организация

Мехтарлам, Афганистан, , 22:28 — REGNUM 26 ноября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был частично зачищен уезд Алишинг провинции Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам)

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в операции Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и освобождению уезда Алишинг приняли участие сотни солдат.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также ликвидировано несколько десятков боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожено несколько укрытий группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.