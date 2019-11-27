Джелалабад, Афганистан, , 22:23 — REGNUM 26 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению боевиков была проведена на территории нескольких уездов афганской провинции Нангархар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, боевики, ликвидированные в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны, вели подготовку к проведению серии нападений на правительственные войска и к организации ряда терактов на территории провинции Нангархар.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.