Кундуз, Афганистан, , 22:34 — REGNUM 26 ноября официальные представители 217 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории пригорода столицы провинции, города Кундуза.

По словам официальных представителей 217 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также изъято несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.