Асадабад, Афганистан, , 22:00 — REGNUM Официальные представители 201-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) в результате боя между Национальными силами безопасности и обороны и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков группировки, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, столкновение между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории пригорода столицы провинции, города Асадабада.

По словам официальных представителей 201-го корпуса Национальной армии Афганистана, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидированные в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны, предприняли попытку похитить несколько мирных жителей, однако были вынуждены отступить после боя с Национальными силами безопасности и обороны.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.