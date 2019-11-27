Кабул, , 22:28 — REGNUM 26 ноября посол Соединённых Штатов Америки в Исламской Республике Афганистан Джон Басс осудил задержание активистов афганской общественной организации «Гражданское общество провинции Логар» (столица провинции — г. Пули-Алам) сотрудниками Национального директората безопасности Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, помимо американского дипломата действия Национального директората безопасности осудили послы Германии и Нидерландов.

Послы западных государств осудили Национальный директорат безопасности на фоне заявления президента Афганистана Ашрафа Гани, согласно которому глава государства распорядился немедленно прекратить преследование афганских активистов и освободить их.

В своем заявлении президент добавил, что защита лиц, стремящихся обеспечить соблюдение прав человека в Афганистане, — одна из обязанностей органов безопасности.

В этой связи главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что необходимо тщательно расследовать этот инцидент с целью предотвратить повторение подобных ситуаций.

Ранее общественная организация «Гражданское общество провинции Логар» сообщила о случаях регулярного насилия над детьми в школах афганской провинции Логар. В свою очередь, министерство образования Афганистана, сформировавшее специальную комиссию для расследования этих случаев, заявило, что эта информация не соответствует действительности, и если комиссия подтвердит ложность сообщений о насилии над детьми, то общественная организация должна понести ответственность за распространение ложной информации.