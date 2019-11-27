Стокгольм, , 22:34 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт является одним из 26 человек, которые подписали письмо, требующее, чтобы европейские страны забрали обратно к себе террористов, которые поехали воевать на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 ноября со ссылкой на Expressen сообщила шведская газета Fria Tider.

Открытое письмо аналитического центра Европейского совета по международным отношениям призывает правительства стран Европы «немедленно» начать программу репатриации захваченных террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии.

Помимо Карла Бильдта, шведский Социал-Демократ Пьер Шори также был среди тех, кто подписал письмо.

«Оставлять их в искусственных тюрьмах и переполненных лагерях для беженцев — это безответственно, а в случаях, когда это касается еще и детей, это бесчеловечно», — написано в письме.

Подписанты продолжают настаивать, что они понимают, что европейские страны обеспокоены своей безопасностью, но они заявляют, что у властей «есть ресурсы, чтобы иметь дело с такими людьми посредством судебного преследования, наблюдения и реинтеграции».