* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:22 — REGNUM 26 ноября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что если движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не откажется от насилия в качестве способа достижения своих целей, то группировка будет полностью уничтожена.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, глава Афганистана сделал это заявление в ходе одной из своих пресс-конференций.

Президент Афганистана подчеркнул, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может считать, что насилием оно сможет заставить афганский народ сдаться, но расчёт группировки неверен, и в таком случае ее может ждать судьба ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это заявление было сделано на фоне сообщений о формировании правительством делегации для участия во встрече в Китае, посвященной урегулированию конфликта в Афганистане. Ожидается, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также примет участие в этой встрече.

Ранее президент Афганистана объявил о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад).