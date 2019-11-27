Стокгольм, , 22:30 — REGNUM 27 мигрантов афганского происхождения приземлились в Кабуле после депортации Миграционной службой Швеции. Согласно сообщениям шведских правоохранителей, все высланные из Швеции мигранты, были приняты афганскими властями по их прибытии. Об этом 27 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Все лица, находившиеся в самолете, получили решения о депортации от Миграционной службы Швеции. Один из них был признан виновным в совершении преступления. По данным полиции, все лица, высланные из страны, были мужского пола, достигшие совершеннолетия.

Операция по их выдворению была частично профинансирована Frontex, агентством ЕС, занимающимся вопросами пограничной и береговой безопасности. В аэропорте Кабула прибывшие афганцы были встречены полицейскими и представителями властей. Теперь ответственность за этих 27 человек переходит от Швеции к Афганистану.

Шведские власти в свою очередь сообщили о полной законности процедуры депортации. Согласно миграционному законодательству Швеции, прибывшее на территорию Швеции лицо может быть выдворено правоохранительными органами, если Миграционная служба примет соответствующее решение и передаст полиции материалы дела для исполнения решения о принудительной депортации.