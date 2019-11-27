Москва, , 21:17 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России запретила въезд в страну на десять лет французскому социологу Карин Клеман, передаёт 27 ноября «Коммерсантъ».

Как сообщила изданию сама Клеман, о запрете на въезд она узнала по прибытии в Москву сегодня вечером на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево».

"Отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление, что мне десять лет нельзя посещать Россию», — рассказала она.

Карин Клеман была супругой депутата Государственной думы Олега Шеина и имеет дочь — гражданку России. Более 20 лет социолог жила и преподавала в России, а последний год провела во Франции, где изучала движение «жёлтых жилетов». В Москву она прибыла, чтобы прочитать лекцию об акциях протеста во Франции.