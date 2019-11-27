Копенгаген, , 22:24 — REGNUM Председатель Фолькетинга Хенрик Дам Кристенсен должен будет возглавить новый комитет, образованный парламентом для расследования дела о кумовстве, в которое напрямую вовлечено правительство Дании. Речь идет о назначении на должности пресс-секретарей датских министерств лиц, имеющих тесные связи с правящей верхушкой.

«Эта ситуация превратилась в общественный спор принципиального характера. Он может помочь нам стать мудрее в тех сложных вещах, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Дам Критсенсен. Новый комитет будет подчиняться органу, занимающемуся непосредственной работой Фолькетинга. Заседания, по информации датских СМИ, должны будут открыться в начале 2020 года. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Напомним, что ранее стало известно, что семь из девяти новых пресс-секретарей в различных министерствах имеют связи с правительством. Эта кадровая перестановка вынудила оппозиционную партию «Венстре» обвинить власти в кумовстве. Представители партии потребовали от премьер-министра Метты Фредериксен провести совместное заседания по этому вопросу, однако глава датского правительства отказалась.